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Медики объяснили большой процент подключенных к ИВЛ молодых пациентов с COVID-19

09:52
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Это не говорит об их тяжелом состоянии

Подключение пациентов с коронавирусом к аппаратам искусственной вентиляции легких не является показателем их тяжелого состояния. Большой процент заболевших COVID-19 моложе 40 лет, находящихся на ИВЛ, объяснил россиянам завотделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман.
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"Это не статистика. Статистика делается на больших группах пациентов. Если это десять человек и из них, положим, шесть моложе 40 лет, то это не статистически достоверно, это абсолютно случайная выборка", — приводит комментарий врача-пульмонолога радиостанция "Говорит Москва".

Врач связывает рост числа зараженных с тем, что российских туристов, застрявших в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, массово возвращают на родину. Пульмонолог отметил, что большинство туристов - молодые люди. В целом же, по мнению Пальмана, ситуация с коронавирусом в России развивается по китайскому сценарию.

"Тяжесть болезни и искусственная вентиляция — это не синонимы. Поэтому я бы сейчас не стал по этому поводу вот так энергично волноваться, это надо просто накопить статистику и делать взвешенные выводы и взвешенные оценки", — успокоил врач россиян.

Днем ранее сообщалось, что в Москве 15% тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет. По данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в столице на искусственной вентиляции легких находятся почти 40% пациентов этой возрастной категории.

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