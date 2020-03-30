Мишустин призвал распространить московские ограничения на всю страну

В Москве и Подмосковье введен всеобщий режим самоизоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал указ мэра Москвы о введении всеобщего режима самоизоляции логичным продолжением действий федеральных властей. По его мнению, столичные ограничительные меры должны быть распространены на всю страну.

"Прошу руководителей субъектов обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, основная задача правительства сейчас - работать на опережение и минимизировать распространение вируса. Он напомнил о том, что с 30 марта в соответствии с указом президента в России началась нерабочая неделя.

"Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других. Решения, которые были приняты - президента, правительства - были абсолютно оправданы", - подчеркнул глава кабмина.

В воскресенье Сергей Собянин сообщил о введении в Москве всеобщей самоизоляции. Режим начал действовать 30 марта. Всеобщая самоизоляция распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных. При этом гулять с собаками разрешено только в радиусе 100 метров от жилища. Аналогичные меры введены в Подмосковье.

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