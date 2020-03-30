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Мишустин призвал распространить московские ограничения на всю страну

09:42
  • понедельник
  • 30 марта 2020

В Москве и Подмосковье введен всеобщий режим самоизоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал указ мэра Москвы о введении всеобщего режима самоизоляции логичным продолжением действий федеральных властей. По его мнению, столичные ограничительные меры должны быть распространены на всю страну.
Мишустин сообщил об ужесточении наказания за нарушение карантина

"Прошу руководителей субъектов обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, основная задача правительства сейчас - работать на опережение и минимизировать распространение вируса. Он напомнил о том, что с 30 марта в соответствии с указом президента в России началась нерабочая неделя.

"Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других. Решения, которые были приняты - президента, правительства - были абсолютно оправданы", - подчеркнул глава кабмина.

В воскресенье Сергей Собянин сообщил о введении в Москве всеобщей самоизоляции. Режим начал действовать 30 марта. Всеобщая самоизоляция распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных. При этом гулять с собаками разрешено только в радиусе 100 метров от жилища. Аналогичные меры введены в Подмосковье.

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