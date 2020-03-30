"Отлично погуляли": в России проводят рейды по соблюдению режима карантина

Выходные по случаю карантина безответственные граждане воспринимают как повод для настоящих массовых гуляний

Несмотря на однозначные рекомендации медиков и указания властей, режим самоизоляции готовы соблюдать не все. Это подтверждают и рейды, которые проводят полиция и Росгвардия.

"Отлично погуляли!" - делятся впечатлениями эти люди, устроившие в первые дни самоизоляции настоящие массовые мероприятия. Рекордсмен по количеству посетителей в выходные - Серебряный бор. Это просто стихийный фестиваль шашлыка. Всем желающим его посетить не хватило места, передает "ТВ Центр".

По интонациям можно предположить, что мясо было сдобрено горячительными напитками. В таком праздничном расположении духа рождаются самые невероятные научные теории защиты от инфекции.

Мотивы поведения этой девушки понять сложно. Сначала она пыталась попасть на закрытую детскую площадку. Однако детей рядом с ней не видно. Затем безуспешно попыталась заняться спортом. В том числе и с такими нарушителями самоизоляции встречаются полицейские. В первую очередь, профилактические беседы с людьми старшего поколения. Именно они в группе риска.

Что-то экстренно понадобилось купить - это еще одна группа тех, кому не сидится дома. На входах в магазины иногда выстраиваются очереди.

А это уже Москва вечерняя. Огни витрин так и манят посетителей. Молодежь, видимо, не в курсе, что магазины и кафе закрыты. Они просто сидят на лавочках или бесцельно прогуливаются - погода хорошая.

И такие непоседы найдутся в каждом городе. В Олимпийском парке Сочи - ни души, а вот на побережье - группы отдыхающих. И это не туристы - курортные зоны закрыты. Это местные жители проводят свободное время. С Черного моря на Амурский залив. Полицейские обходят все кафе на набережной. Все закрыты - выполняют распоряжение. Однако над берегом все равно разносится запах шашлыка.

В Уфе в городском парке провели рейд - всех любителей отдыха на природе отправили по домам. Такие же инспекции в Волгограде, Благовещенске. Власти Алтая попросили граждан не ехать в горные туристические районы республики. Из-за активности тех, кто ищет приключения, ограничительные меры будут становиться все жестче. А ведь всего-то надо выполнять простое предписание - оставаться дома.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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