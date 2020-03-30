В США несерьезно отнеслись к вирусу

Российские военные и медики ведут борьбу с эпидемией коронавируса и в Италии, где положение сейчас особенно сложное. Немногим отстают от неё по числу инфицированных и соседние европейские страны. В Германии только за сутки число заболевших возросло на четыре с половиной тысячи человек. В Испании госпитализирован знаменитый тенор Пласидо Доминго.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек. А это значит, что болен уже каждый 10-тысячный житель планеты. Эпицентр в Европе по-прежнему Италия. Но темпы распространения инфекции постепенно снижаются, передает "ТВ Центр". Во многом этому способствуют усилия российских военных медиков. В выпусках местных новостей репортажи об их работе неизменно завершаются гимном нашей страны.

Россию благодарят и наши соотечественники, которые сейчас живут в Италии. Таких сообщений сейчас множество в соцсетях.

"Это несчастье нас, конечно, очень подкосило. У меня живут в Крыму мои дорогие, мои близкие, мои братья, сестры. Мои родные, мои друзья. Я хочу сказать спасибо всем. Что вы меня поддерживаете своими добрыми словами, своими звонками. И еще я хочу вас поблагодарить за вашу помощь, за русскую помощь нашего президента", - говорит Елена Зеленская.

В США уже более 140 тысяч заболевших и половина из них - в Нью-Йорке. Каждые 17 минут в стране умирает человек. Зафиксирована гибель ребенка, которому не было еще и года. Дональд Трамп продлил меры по нераспространению инфекции - так называемую "социальную дистанцию" - до 30 апреля.

Однако американцы, похоже, пока так и не осознали всю серьезность ситуации. Полиции приходится насильно разгонять большие скопления людей. Прибавилось работы у полиции и на Украине. Усиленные наряды встречают теперь все самолеты, которые прилетают из-за рубежа, а в аэропорту Борисполь дубинки и другие спецсредства идут в ход для усмирения туристов, которые штурмуют запертые двери, чтобы не попасть в карантин.

Но тем, кто смог вернуться, еще повезло. Тысячи украинцев остаются за границей. Посольства и консульства словно забыли о соотечественниках.

Беспорядки неожиданно вспыхнули и в Китае. Жители провинции Хубей, которая только что открылась после карантина, не хотят впускать соотечественников из других регионов. Люди блокировали основные дороги, пока в дело не вмешалась полиция.

До последнего отрицавший опасность коронавируса британский премьер Борис Джонсон теперь сам на карантине. Заседания кабмина проводит онлайн и запоздало призывает всех оставаться дома.

"Привет, ребята. Хочу поблагодарить всех, кто выполнил наши инструкции и остался дома. Я думаю, что этот кризис доказал нам всем самое важное - мы едины, мы - настоящее общество. Берегите себя, и все будет хорошо", - сказал он.

Даже знаменитый фестиваль тюльпанов в американской долине Скагит в штате Вашингтон в этом году пройдет онлайн. Теплицы уже полны цветов всех оттенков. Владельцы оранжерей считают, что продажи если и упадут, то ненамного.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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