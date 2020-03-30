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Россиян пригласили отправиться в виртуальный тур по Крыму

11:57
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Как провести эту неделю с пользой, не выходя из дома?

Воронцовский дворец, Генуэзская крепость, Чеховский дом - самые интересные музеи Крымского полуострова теперь можно  посетить виртуально. И в онлайн-режиме не только экскурсии, но также спектакли и даже занятия по актёрскому мастерству.

Расслабиться, снять напряжение и поднять настроение – это виртуальная театральная студия. Актеры севастопольского ТЮЗа делятся секретами мастерства в прямом эфире. Занятия для всей семьи, передает "ТВ Центр".

Театр теперь начинается не с вешалки, а с уютных домашних тапочек и горячего чая. Репертуар на любой вкус. Здесь и золотой архив Симферопольского музыкального театра, и лучшие фестивальные работы Севастопольского драматического. Ни расстояний, ни преград – музеи полуострова теперь в каждом гаджете. В любое время и сколько захочешь.

В древнем городище еще никогда не было так пусто. На улицах Херсонеса Таврического - тишина. Никто не заходит в базилику 6 века, не обнимает колонны и не делает селфи на память. Молчит сцена античного театра, пустует зрительный зал – мера вынужденная, но временная. При этом ворота греческого полиса всегда открыты для посетителей, просто в ближайшее время знакомство с городом придется осуществлять виртуально.

"Каждый экскурсовод рассказывает какие-то интересные факты об объектах музея, но при этом оставляя загадку, чтобы каждый онлайн-посетитель мог сюда приехать, захотел сюда приехать", - рассказала заведующая экскурсионным отделом Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Надежда Федоткина.

Музей обороны Севастополя – захочешь – за одну поездку не обойдешь. Десятки экспозиций и памятников разбросаны по всему городу. Один из них – Владимирский Собор. Усыпальница адмиралов - сакральное место, где начинается знакомство с городом русских моряков. Внутри сейчас никого, зато по ту сторону экрана – тысячи зрителей.

Эти дни рекомендуют провести в изоляции – например, на даче. Если нет своей, можно перенестись в Ялту.
Пройтись по стенам Генуэзской крепости в Судаке, увидеть национальную одежду малочисленных народов полуострова – караимов и крымчаков - в этнографическом музее, потеряться в залах Воронцовского дворца. Эта неделя может превратиться в настоящий виртуальный тур и отправиться в это путешествие может каждый, не выходя из дома.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым и Севастополь.

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