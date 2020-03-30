Минздрав посоветовал россиянам больше двигаться в самоизоляции

Нужно чаще стоять и ходить

Замминистра здравоохранения Олег Салагай рекомендовал россиянам побольше двигаться и правильно питаться во время самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует тратить 150 минут в неделю на физическую активность. По словам Салагая, эту норму можно выполнять в домашних условиях без специального оборудования. Достаточно ходить по квартире, танцевать или, например, играть с детьми. Желательно выполнять такие простые упражнения, как растяжка или "планка".

"Больше стойте, а не сидите. В идеале, нужно прерывать сидение каждые 30 минут для того, чтобы немного постоять. Всегда можно постараться заменить сидячие активности какими-то более удачными, во время которых можно постоять", - цитирует Олега Салагая ТАСС.

Замглавы Минздрава также посоветовал внимательно следить за своим питанием на период самоизоляции. Нужно есть побольше овощей и фруктов, а также пить много воды. Лучше отказаться от сладких напитков и поменьше употреблять соли, сахара, жиров.

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