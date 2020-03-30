Как выглядит Москва после введения режима обязательной самоизоляции

В столице уже больше тысячи случаев заражения

В Москве и области введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан - вне зависимости от возраста. Выходить из дома без веской причины запрещено. Жёсткие меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса.

В Москве закрылись 15 тысяч предприятий общественного питания и более 40 тысяч магазинов, не связанных с товарами первой необходимости. Загруженность метро снизилась почти на 70 процентов. Наземного транспорта - на 55, передает "ТВ Центр". Но этого, очевидно, недостаточно, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.

Поэтому власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Соответствующий указ мэра столицы уже опубликован. Аналогичные меры приняли и в Подмосковье со вчерашнего вечера.

Покидать квартиру теперь можно, только чтобы обратится за медицинской помощью или если есть иная угроза здоровью и жизни. На работу, если она не предусматривает возможности исполнять обязанности удаленно. Можно выходить в ближайший магазин или аптеку. Выгуливать домашних животных, но не дальше ста метров от дома. Мусор тоже можно выносить в ближайший пункт сбора бытовых отходов. При этом движение личного и общественного транспорта не ограничивают. Въезд и выезд из города тоже.

Передвигаться по городу предписано, соблюдая социальную дистанцию. Полтора метра. За исключением поездок в такси. Все предприятия и организации должны обеспечить условия для соблюдения дистанции между людьми. Либо ввести специальный режим посещения, либо нанести разметку.

В ближайшее время будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установлены правила перемещения граждан. Выход из домов в Москве будет разрешен только по спецпропускам. Их вид и порядок выдачи будет определен отдельным актом правительства Москвы.

Медики предупреждают: коронавирус опасен в любом возрасте. 40 процентов пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет. Предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека, невозможно.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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