Стали известны штрафы за нарушение карантина

Граждане заплатят до 300 тысяч рублей

Озвучены размеры штрафов за нарушение карантина. Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Для обычных граждан при первом нарушении грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Повторное нарушение карантина обойдется уже от 150 до 300 тысяч рублей.

Физлицам при первом нарушении: от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении карантина: от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее об ужесточении ответственности за карантин заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, кабмин одобрил соответствующие поправки в Административный кодекс.

Мишустин указал, что главная задача властей в ситуации с инфекцией - работать на опережение, минимизировать распространение коронавируса. Глава правительства напомнил о том, что с понедельника, 30 марта, в России началась нерабочая неделя.

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