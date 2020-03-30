ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов

10:30
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Это связано с объявленной нерабочей неделей

Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов в связи с новыми ограничениями, принятыми в Москве из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

Всеобщая самоизоляция в Москве: кто сможет выходить из дома
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на 5 дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал он.

Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

Кроме того, в связи с принятыми мерами жители Москвы, находясь вне дома или автомобилей, должны соблюдать между собой дистанцию в полтора метра. Магазины и другие общественные заведения, где могут находиться и работать люди, обязаны нанести специальную разметку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пассажиры в медицинских масках в метро
Пассажиры в медицинских масках в метро
Пассажиры в метро
Пассажиры в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.