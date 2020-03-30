Это связано с объявленной нерабочей неделей

Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов в связи с новыми ограничениями, принятыми в Москве из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на 5 дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал он.

Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

Кроме того, в связи с принятыми мерами жители Москвы, находясь вне дома или автомобилей, должны соблюдать между собой дистанцию в полтора метра. Магазины и другие общественные заведения, где могут находиться и работать люди, обязаны нанести специальную разметку.

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