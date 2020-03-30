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Минздрав предупредил о смертельной опасности алкоголя во время пандемии

10:36
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Курильщики также подвергаются риску

Коронавирус наиболее опасен для людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также злоупотребляющих алкоголем и табаком. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в группе риска – не только пожилые, но также граждане с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов, сердечно-сосудистой системы.
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Употребление алкоголя и курение серьезно осложняет лечение, подчеркнул министр.

"То есть алкоголь в этой ситуации однозначно не рекомендуется. Давайте договоримся: сейчас он вреден в любых количествах. То же самое с курением. Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд", — заявил Мурашко в интервью РИА Новости.

Министр призвал россиян не снижать запас прочности организма вредными привычками, поскольку это чревато слишком серьезными последствиями. В частности, по словам Мурашко, каждый курильщик имеет какое-то заболевание легких, в том числе бронхит. А в сочетании с коронавирусом это "точно до добра не доведет".

В числе рекомендаций министр назвал рациональное и сбалансированное питание, а также физические упражнения в хорошо проветриваемых помещениях. К счастью, отметил Мурашко, на пользу россиянам играет повышающийся сейчас уровень инсоляции и температура воздуха. Хотя придется подождать устойчивых +25 - вот тогда точно все будет хорошо, подвел итог глава Минздрава.

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