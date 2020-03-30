"Никого не впускает и не выпускает": как живет Газманов в самоизоляции

Звезда призывает россиян оставаться дома

Певец Олег Газманов, который побывал на вечеринке с зараженным COVID-19 Львом Лещенко, ушел на самоизоляцию.

"Он сейчас находится на жестком карантине. Отец никого не впускает и не выпускает. Выдерживает полную изоляцию", - рассказал на шоу "Звезды сошлись" Родион Газманов, сын народного артиста.

По словам Газманова-младшего, почти вся их семья безвылазно сидит дома. Только он и его брат Филипп имеют контакты с внешним миром. Родион сообщает отцу о последних новостях и делится с ним ссылками на полезные материалы в Сети.

Недавно Олег Газманов опубликовал в Instagrаm фото своей собаки во дворе загородного дома. "Цветы проросли, и после марта снова будет апрель, и все будет хорошо, только оставайтесь дома, это важно!" - написал артист.

Напомним, что Олег Газманов, Лера Кудрявцева и многие другие звезды были на вечеринке, на которой присутствовал Лев Лещенко. Сейчас певец лежит в больнице в Коммунарке с коронавирусом. Игорь Николаев, который тоже контактировал с Лещенко, сдал тест на COVID-19 и сообщил об отрицательном результате.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"