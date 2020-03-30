ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Никого не впускает и не выпускает": как живет Газманов в самоизоляции

11:20
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Звезда призывает россиян оставаться дома

Певец Олег Газманов, который побывал на вечеринке с зараженным COVID-19 Львом Лещенко, ушел на самоизоляцию. 
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

"Он сейчас находится на жестком карантине. Отец никого не впускает и не выпускает. Выдерживает полную изоляцию", - рассказал на шоу "Звезды сошлись" Родион Газманов, сын народного артиста.

По словам Газманова-младшего, почти вся их семья безвылазно сидит дома. Только он и его брат Филипп имеют контакты с внешним миром. Родион сообщает отцу о последних новостях и делится с ним ссылками на полезные материалы в Сети. 

Недавно Олег Газманов опубликовал в Instagrаm фото своей собаки во дворе загородного дома. "Цветы проросли, и после марта снова будет апрель, и все будет хорошо, только оставайтесь дома, это важно!" - написал артист. 

Напомним, что Олег Газманов, Лера Кудрявцева и многие другие звезды были на вечеринке, на которой присутствовал Лев Лещенко. Сейчас певец лежит в больнице в Коммунарке с коронавирусом. Игорь Николаев, который тоже контактировал с Лещенко, сдал тест на COVID-19 и сообщил об отрицательном результате. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Олег Газманов
Олег Газманов
Олег Газманов со своим сыном Родионом
Олег Газманов со своим сыном Родионом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.