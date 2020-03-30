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Цена на нефть упала до уровня 2002 года

11:01
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель. На бирже в Лондоне стоимость фьючерса с поставкой в июне снизилась на 7,9% - до 22,97 доллара за баррель.
Американская нефть подешевела до отрицательных значений

Баррель черного золота марки WTI стоит 20,52 доллара. По данным лондонской биржи, цена на майские фьючерсы обвалилась на 3%. До таких уровней цены не падали, как отмечают аналитики, с 2002 года, передает ТАСС.

Стоимость WTI с начала года обвалилась на 60%, а Brent за тот же период — почти на 30%. Причина - развал сделки ОПЕК+. Добавил масла в огонь и коронавирус: на фоне пандемии спрос на нефть в США снизился до небывалого уровня. Как сообщал Bloomberg, производителям приходится доплачивать потребителям по 19 центов за баррель, чтобы они вывезли топливо из переполненных хранилищ.

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