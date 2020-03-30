Расследование дела продолжается

Двух сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег, принадлежавших молодежным организациям, которые находятся под контролем партии.

Как сообщается на сайте МВД России, уголовное дело по факту хищения средств возбудили в августе 2018 года. С тех пор сотрудники правоохранительных органов опросили свыше 20 свидетелей, провели обыски и выемки документов, а также произвели две судебно-бухгалтерские экспертизы.

Обвиняемые утверждали, что похищенные деньги они тратили по указанию депутата Госдумы Игоря Лебедева, сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Они настаивали на проведении очных ставок с парламентарием, но тот отказался.

В январе текущего года дело направили в прокуратуру, однако его вернули для дальнейшего расследования. Дело передали в СУ по ЦАО ГСУ СК по Москве.

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