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Двух сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег

10:49
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Расследование дела продолжается

Двух сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег, принадлежавших молодежным организациям, которые находятся под контролем партии. 
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Как сообщается на сайте МВД России, уголовное дело по факту хищения средств возбудили в августе 2018 года. С тех пор сотрудники правоохранительных органов опросили свыше 20 свидетелей, провели обыски и выемки документов, а также произвели две судебно-бухгалтерские экспертизы. 

Обвиняемые утверждали, что похищенные деньги они тратили по указанию депутата Госдумы Игоря Лебедева, сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Они настаивали на проведении очных ставок с парламентарием, но тот отказался. 

В январе текущего года дело направили в прокуратуру, однако его вернули для дальнейшего расследования. Дело передали в СУ по ЦАО ГСУ СК по Москве. 

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