Первое уголовное дело завели на нарушителя режима самоизоляции

Заболевший пришел в больницу и заразил врача в Крыму

В Крыму возбудили уголовное дело по факту заражения коронавирусом сотрудника медицинского центра. По данным местной полиции, зараженный проигнорировал требование о режиме самоизоляции и пришел на прием в больницу, где и заразил врача.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 30 марта, в Крыму подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 2873 человека, в том числе на самоизоляции – 2801 человек.

Ранее первое уголовное дело за нарушение карантина было возбуждено в отношении жителя Санкт-Петербурга, который сбежал из обсервации в местном пансионате. Мужчине может грозить ограничение свободы на срок до года либо крупный штраф.

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