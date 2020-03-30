Украинские туристы с боем вырвались из аэропорта (видео)

Эвакуированные просто прорвали оцепление

Украинские туристы, прибывшие в киевский аэропорт Борисполь из Вьетнама, отказались проходить обязательное обследование. Граждане Незалежной решили, что их удерживают на территории воздушной гавани незаконно – и пошли на штурм дверей.

"Нас незаконно удерживают на территории, прорываем", - говорит один из туристов.

На кадрах, опубликованных Ruptly, видно, как эвакуированные из Вьетнама граждане пытаются прорваться через двери, которые охраняют два сотрудника в защитных костюмах. Туристов планировалось перевезти к местам, где было организованно обследование на симптомы заражения коронавирусом. Однако прибывшим с курорта украинцам идея не понравилась – тем более, что многих в аэропорту встречали родственники.

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