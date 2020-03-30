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Собянин анонсировал усиление контроля за передвижениями граждан

11:35
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Система должна заработать до конца недели

Около 20% жителей Москвы игнорируют призывы властей оставаться дома в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, контроль за соблюдением карантина в городе будет ужесточаться. Он рассчитывает, что к концу недели он будет полностью обеспечен с помощью IT-систем.

"Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать. Ждем также принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу", - сказал мэр Москвы на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России.

По его словам, объявление нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля позволило радикально усилить меры по самоизоляции граждан. Принятые меры уже привели к значительному сокращению потока людей в метро и общественном транспорте в Москве и других регионах страны. Слова Собянина приводит ТАСС.

В воскресенье Сергей Собянин сообщил о введении в Москве всеобщей самоизоляции. Режим начал действовать 30 марта. Всеобщая самоизоляция распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных. При этом гулять с собаками разрешено только в радиусе 100 метров от жилища. Аналогичные меры введены в Подмосковье.

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