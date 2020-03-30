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Российским регионам выделили 33 млрд на создание новых мест в больницах

11:45
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Средства пойдут на организацию инфекционных койко-мест

Около 33,5 миллиардов рублей получат 77 российских регионов на борьбу с коронавирусом. Средства, в основном, пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин призвал распространить московские ограничения на всю страну

"Мы сегодня выделим дотацию в размере 33,4 миллиарда рублей 77 регионам. Эти средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение, соответственно, их медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным перечнем", - заявил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, правительство выделяет более 5 миллиардов на решение транспортных вопросов. Средства из резервного фонда правительства пойдут на закупку автомобилей скорой помощи. По словам Мишустина, регионы в итоге получат 1200 оборудованных "скорых", передает "Интерфакс".

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко Порядка сообщил, что в России уже подготовлено 78 тысяч коек для приема пациентов с коронавирусом.

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