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"Мужчины еле-еле нас разняли": Михалкова рассказала о драке на корпоративе

12:06
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Звезда не даст себя в обиду

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова рассказала о драке, в которой она приняла участие в студенческие годы. 
Михалкову удивил выпуск "Уральских пельменей" с ее участием

Однажды Михалкову и ее подруг из команды КВН "НеПарни" пригласили на корпоратив одного политика. По словам звезды, туда же пришли девушки "нетяжелого поведения", которые увидели в них конкуренток. 

После творческой программы все гости сели за один стол. Опустошив несколько бокалов шампанского, "блудницы" начали кидать в юмористок салфетки. 

"Мужчины пытались все свести к шутке, приструнить разбушевавшихся дам, но после того, как в лицо моей подруги прилетела котлета по-киевски, мы уже не сдержались. Вскочили из-за стола и двинулись в бой. Пораженная котлетой подруга даже успела разбить бутылку шампанского - то ли о край стола, то ли о голень соперницы. Мужчины еле-еле нас разняли, девиц прогнали, а нас успокаивали чаем, тортом и извинениями", - написала Юлия Михалкова в книге "Не говори мужчинам "Нет!", выдержку из которой приводит starhit.ru

По словам артистки, то была первая и последняя драка в ее жизни. 

Михалкова часто выступала на корпоративах - и с игроками КВН, и с участниками шоу "Уральские пельмени". Она назвала два очевидных плюса от участия в таких мероприятиях  - подарки, а также знакомство с интересными и влиятельными людьми. 

Осенью прошлого года стало известно, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Ее коллега по проекту Вячеслав Мясников предположил, что красавица ушла из шоу, чтобы больше времени уделять личной жизни. В столице Михалкова приняла участие в съемках детского КВН, а также начала работать над кулинарной передачей.

Видео: Юлия Михалкова резко сменила имидж

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