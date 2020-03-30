Ростех назвал цену на новый противовирусный костюм

Защиту можно будет приобрести в магазинах

Специалисты корпорации Ростех создали новый противовирусный костюм. Комбинезон защищает не только от вирусов, но и от прочих биологических угроз. Он скоро поступит в продажу в розничной сети, сообщили в госкорпорации.

"Стоимость комбинезона составит около двух тысяч рублей. Костюмы будут доступны юридическим и физическим лицам. Их планируется поставлять как на предприятия и в учреждения, так и в розничные торговые сети", - приводит слова представителя Ростеха РИА Новости.

Закрывающий тело и голову костюм с капюшоном изготовлен из дублирующего пленочного материала. Вес комбинезона - менее 500 граммов. Лабораторные испытания показали, что плотная поверхность материала удерживает твердые частицы и надежно защищает от химических веществ. Отмечается, что комбинезон можно использовать вместе с другими средствами индивидуальной защиты - с респираторами и перчатками.

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