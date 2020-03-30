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За сутки в России подтверждено еще 302 случая заражения коронавирусом

12:01
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Число зараженных увеличилось до 1836 человек

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 302. Таким образом, общее число инфицированных составляет 1836.

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Новые случаи подтверждены в 35 регионах. Впервые диагнозы поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Больше всего новых заболевших в Москве — 212. Далее идут республика Коми и Санкт-Петербург. Там зафиксировано 15 и 8 случаев соответственно.

"За сутки выписаны по выздоровлению 2 человека. За весь период по России выздоровело 66 человек. За сутки зафиксирован 1 летальный случай в Псковской области. За весь период умерло 9 человек", - сообщили в оперативном штабе.

Ранее власти Москвы приняли решение о введении в городе режима всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от жилища. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Мурманской и  Калининградской областях.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил распространить опыт Москвы на всю страну. В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что до конца недели в городе будет усилен контроль за передвижениями граждан, поскольку около 20% жителей столицы не соблюдают режим самоизоляции.

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