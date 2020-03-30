"Я мечтала о маленькой копии Игоря": Божена Рынска впервые показала дочь от Малашенко

Малышке дали прозвище "Чингисхайм"

Журналистка Божена Рынска впервые показала фотографии своей дочери Евгении, которую родила суррогатная мать.

В 2019 году Рынска потеряла мужа - журналиста и медиаменеджера Игоря Малашенко. Она едва не впала в депрессию, но рождение дочери вернули ей силы и энергию. Евгения родилась 5 марта.

Божена Рынска выложила в Instagram четыре снимка с новорожденной. Она рассказала о первой встрече с малышкой. "Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку "Чингисхайм" - нос еврейский, глаза монгольские. На второй день девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала", - написала журналистка.

По ее словам, с самого рождения Евгения выглядит и ведет себя осмысленно, что удивительно для такого крохотного создания. Сейчас девочка вовсю улыбается и агукает.

Рынска вместе с дочкой снялась для обложки Hello! По словам журналистки, Евгения на фото кажется немного недовольной. Все дело в том, что ее разбудили для фотосессии.

"Я мечтала о маленькой копии Игоря - так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца", - рассказала Божена Рынска журналу.

Божена Рынска и Игорь Малашенко жили вместе с 2011 года. У Малашенко остались сын и дочь от первого брака.

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