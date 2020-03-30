Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

За сутки в России подтверждено еще 302 случая заражения коронавирусом

В России зафиксировано более 1800 случаев заражения коронавирусом в 71-м регионе. По данным оперативного штаба, только в Москве количество заболевших превысило 1200.

За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет. Среди инфицированных также 17 детей.

В Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан. С 30 марта выходить на улицу без крайней необходимости запрещено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"