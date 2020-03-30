Погода в Москве поможет бороться с коронавирусом

Инфекции не нравятся осадки

К борьбе с коронавирусом в столице подключится погода. К вечеру 30 марта в Москве ожидается снег – а инфекция этого не любит, отметила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Мы ожидаем, что к вечеру в Москве начнется снег, сохранится ветер. Снег будет продолжаться и в ночь на 31 марта и 1 апреля. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду", - приводит комментарий специалиста РИА Новости.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночные часы будет отрицательная, около минус 3-5. Местами возможно понижение до минус 7-9 градусов.

Позднякова напомнила, что всю прошлую неделю была очень теплая и сухая погода, влажность воздуха была менее 20%. Это создавало благоприятные условия для распространения вируса. "Если пройдут осадки, то это существенно улучшит качество воздуха и внесет дольку в борьбе с коронавирусом", - отметила эксперт.

Потепление в столице ожидается лишь к концу недели. К среде атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается. В пятницу и субботу воздух прогреется до плюс 5 градусов.

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