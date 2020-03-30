Застрявшим в Гоа россиянам помогут добраться в аэропорт

Местные власти также доставят туристам продукты

Индийские власти заверили российских дипломатов, что помогут застрявшим в Гоа туристам попасть в аэропорт. Там их ждет вывозной рейс авиакомпании "Россия". По оценкам посольства России, в Индии на момент введения режима жесткой изоляции оказались около 10 тысяч россиян – причем почти 7,5 тысяч именно в Гоа.

"Получили от них твердое заверение, что трансфером займется полиция в соответствии с поданным авиакомпанией списком пассажиров, приобретших билеты на данный рейс. Генконсульство направило индийским властям предварительный список…", - сказано в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства.

Как сообщили в генконсульстве, дипломаты обсудили с властями Гоа также возникшие у туристов сложности с приобретением продуктов питания. Местная администрация подтвердила, что готова помочь в доставке продуктов российским гражданам. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" из Гоа в Москву был перенесен с 30 на 31 марта, напоминает ТАСС.

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