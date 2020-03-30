Пациент с коронавирусом умер во Владимирской области

Точную причину смерти пока не установили
В больнице города Ковров умер пациент с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.
"У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус", - рассказали ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.
Точную причину смерти назовут позднее. Пока специалисты не могут утверждать, что мужчина скончался именно от коронавируса.
Таким образом, в России число погибших пациентов с коронавирусом достигло 10. Семеро скончались в Москве, по одному летальному исходу в Псковской, Оренбургской и Владимирской областях.
По данным worldometers.info, свыше 734 тысяч человек по всему миру заразились COVID-19, более 34 тысяч скончались, почти 156 тысяч выздоровели.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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