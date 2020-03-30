Тесты на коронавирус в Совфеде оказались отрицательными

Сотрудник с подозрением на COVID-19 выявлен в Росатоме

Тестирование на коронавирус, проведенное в Совете Федерации, не выявлено ни одного положительного результата. Как сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента, здания сейчас закрыты для посетителей, доступ СМИ на заседания также ограничен.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом не оказалось и среди сотрудников Росатома. Однако есть работник госкорпорации с подозрением на заражение COVID-19, он находится в Москве, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

"На сегодняшний день только у одного сотрудника в Москве первый тест дал положительную реакцию. Сейчас мы ждем результатов второго окончательного теста. Очень важно подчеркнуть, что этот сотрудник не имел контактов среди коллег и сразу, вернувшись в страну из-за рубежа, отправился на карантин", - заявил Лихачев.

Недавно появилась информация о сотруднице Санкт-Петербургской структуры Росатома, вернувшейся из отпуска, который она проводила за границей. У нее были подозрения на коронавирус, которые позже не подтвердились, передает ТАСС.

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