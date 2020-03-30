84-летняя женщина с коронавирусом скончалась в Москве

Она находилась на искусственной вентиляции легких

В столичной больнице скончалась женщина с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по контролю за ситуацией с коронавирусом, у пенсионерки были сахарный диабет, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания. У нее также диагностировали пневмонию.

"84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции легких", - рассказали в штабе.

Таким образом, в России число погибших пациентов с коронавирусом достигло 11. Восемь человек скончались в Москве, по одному летальному исходу в Псковской, Оренбургской и Владимирской областях.

По данным worldometers.info, свыше 734 тысяч человек по всему миру заразились COVID-19, более 34 тысяч скончались, почти 156 тысяч выздоровели.

В оперштабе напоминают о том, что пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции.

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