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В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

14:53
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Ведётся монтаж зданий

Министерство обороны России наращивает темпы строительства 16 многофункциональных военных медицинских центров в стране. На одной из площадок, в подмосковном Одинцово, в понедельник состоялось селекторное совещание, на котором в режиме видеоконференции участники обсудили ход работ, передает "ТВ Центр".

Так, за прошедшие сутки численность специалистов, задействованных в масштабном проекте, увеличена на тысячу человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. На всех объектах строительства выполнена заливка фундаментов, ведётся монтаж зданий.

Будущие центры оснастят самым современным оборудованием. Уже определён штат и состав медперсонала. Сейчас они проходят дополнительное обучение. Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде сдадут уже в следующем месяце.

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