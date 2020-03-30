В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Ведётся монтаж зданий

Министерство обороны России наращивает темпы строительства 16 многофункциональных военных медицинских центров в стране. На одной из площадок, в подмосковном Одинцово, в понедельник состоялось селекторное совещание, на котором в режиме видеоконференции участники обсудили ход работ, передает "ТВ Центр".

Так, за прошедшие сутки численность специалистов, задействованных в масштабном проекте, увеличена на тысячу человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. На всех объектах строительства выполнена заливка фундаментов, ведётся монтаж зданий.

Будущие центры оснастят самым современным оборудованием. Уже определён штат и состав медперсонала. Сейчас они проходят дополнительное обучение. Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде сдадут уже в следующем месяце.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"