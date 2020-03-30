ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва в самоизоляции. Фоторепортаж

14:22
  • понедельник
  • 30 марта 2020

С 30 марта в столице ограничено передвижение людей из-за коронавируса

В Москве и области начал действовать всеобщий режим самоизоляции. Жителям региона предписано не выходить на улицу без особой необходимости. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, если это необходимо, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

Ограничительные меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса. По данным на 30 марта, по всей стране подтверждено 1836 случаев заражения. Больше всего заболевших в Москве — 1226, девять зараженных скончались.

Режим самоизоляции и сохранение социальной дистанции позволят остановить распространение коронавируса. Оставайтесь дома!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Москва
Москва
Красная площадь
Красная площадь
Московское метро
Московское метро
Московское метро
Московское метро
Детская площадка
Детская площадка
Патруль в Серебряном бору
Патруль в Серебряном бору
Разметка в магазине
Разметка в магазине
Закрытый магазин
Закрытый магазин
Москва
Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.