Москва в самоизоляции. Фоторепортаж

С 30 марта в столице ограничено передвижение людей из-за коронавируса

В Москве и области начал действовать всеобщий режим самоизоляции. Жителям региона предписано не выходить на улицу без особой необходимости. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, если это необходимо, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

Ограничительные меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса. По данным на 30 марта, по всей стране подтверждено 1836 случаев заражения. Больше всего заболевших в Москве — 1226, девять зараженных скончались.

Режим самоизоляции и сохранение социальной дистанции позволят остановить распространение коронавируса. Оставайтесь дома!

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