Число вывозных авиарейсов для граждан России сократят с 31 марта

Количество оставшихся за рубежом россиян уменьшилось

Число чартерных авиарейсов, которые вывозят на родину застрявших за рубежом россиян, сократится с 31 марта. Количество соотечественников, столкнувшихся с проблемой выезда из отменивших авиасообщение государств, за последние дни сократилось.

"В связи с тем, что поток тех, кто прилетает в страну сокращается, количество рейсов за эти 10 дней снизилось, сегодня координационным штабом принято решение о сокращении с завтрашнего дня количества рейсов, которые будут вывозить наших граждан", - сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих. Глава Минтранса провел брифинг по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По словам министра, за последние 10 дней в Россию вернулись 155 тысяч граждан. В том числе 15 тысяч - из стран, с которыми авиасообщение было прекращено или ограничено, приводит слова Дитриха ТАСС.

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