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Елена Беркова станет мамой во второй раз

14:34
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Она показала положительный тест на беременность

35-летняя актриса и телеведущая Елена Беркова забеременела. Звезда опубликовала в Instagram фото, где она держит в руке положительный тест на беременность. 
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"Без комментариев", - лаконично написала Беркова. 

Представитель знаменитости Максим Клименко сообщил, что Беркова несколько раз сделала тест на беременность, чтобы не ошибиться. "Но в этом деле бывает всякое. Ложная беременность, например. Поэтому более точная информация на УЗИ", - отметил Клименко в разговоре с starhit.ru.

По данным портала, отцом ребенка стал бизнесмен по имени Александр. Максим Клименко рассказал, что мужчина уехал в Индию "на ПМЖ". "Вот и все что могу сказать пока по этому поводу", - заявил он. 

- Да ладно, поздравляю, - пишут Берковой в соцсети. 

- Вот это поворот. Поздравляю от души!

- Это замечательные новости.

- Ну так круто!

- Это же счастье. 

Напомним, что Елена Беркова, которая раньше снималась в фильмах для взрослых, была замужем пять раз. От второго супруга она родила сына Евгения, которому сейчас 11 лет. 

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