Названа новая дата открытия Олимпиады в Токио

Ее перенесли из-за коронавируса

Стала известна предварительная дата открытия Олимпиады в Токио, которую перенесли из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Ее согласовали японские организаторы и Международный олимпийский комитет.

Как пишет "Интерфакс", Игры начнутся 23 июля следующего года. Официально о новой дате будет объявлено позднее.

О переносе Летней Олимпиады в Токио было объявлено 24 марта. Тогда было решено, что олимпийский огонь останется в Японии.

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