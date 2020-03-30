Советник Бориса Джонсона ушел на карантин из-за коронавируса

Это не первый случай заражения в британском правительстве

Еще один член британского правительства самоизолировался с подозрением на заражение коронавирусом. Симптомы появились у главного советника британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии главы кабинета, первые симптомы проявились у 48-летнего Доминика Каммингса на выходных. Отмечается, что советник находится в контакте с членами команды премьер-министра – правда, удаленно.

Сам глава кабинета Борис Джонсон получил положительный результат теста на COVID-19 27 марта. Его товарищами по несчастью стали глава Минздрава Мэтт Хэнкок, британский министр по делам Шотландии Алистер Джек и главный санитарный врач Англии Крис Уитти. Жертвой коронавирусной инфекции стал и наследный принц Уэльский Чарльз.

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