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Кремль одобрил введение режима самоизоляции в Москве

14:45
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Меры приняты в интересах граждан и для защиты их здоровья

Российские власти просчитывали возможный экономический ущерб от введения режима самоизоляции, но эти цифры в данный момент вторичны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, важнее - здоровье людей.

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Представитель Кремля подчеркнул, что принимаемые в связи с угрозой распространения коронавируса меры считаются наиболее эффективными и предпочтительными. Президент ежедневно получает необходимую информацию и принимает необходимые решения.

Говоря о введенных в Москве и Подмосковье дополнительных мерах по ограничению передвижения людей, Дмитрий Песков подчеркнул, что они соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом, обеспечивают безопасность людей и приняты в их интересах. Введение новых мер было согласовано с Владимиром Путиным, добавил пресс-секретарь президента.

"Разумеется, любой глава региона Российской Федерации в подобной ситуации находится в тесной координации с федеральными властями и тем более с главой государства", - приводит его слова агентство ТАСС.

В Москве и области 30 марта начал действовать всеобщий режим самоизоляции. Жителям региона предписано не выходить на улицу без особой необходимости. Граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, если это необходимо, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

Ограничительные меры приняты в связи с угрозой распространения коронавируса. По данным на 30 марта, по всей стране подтверждено 1836 случаев заражения. Больше всего заболевших в Москве — 1226, девять зараженных скончались.

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