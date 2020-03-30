Кремль просчитал экономический ущерб от режима самоизоляции

Цифры в данном случае вторичны

Ущерб, который нанесет российской экономике введение в стране режима самоизоляции, властями просчитан. Однако, по словам пресс-секретаря президента России, эти данные на сегодняшний день имеют вторичное значение. Дмитрий Песков подчеркнул, что главное – здоровье россиян.

"Безусловно, просчитывали. Но в настоящий момент любые экономические расчеты на фоне главной задачи сохранения здоровья людей и их ограждения от эпидемиологической опасности носят вторичный характер", - ответил пресс-секретарь на вопрос журналиста. Точные цифры Дмитрий Песков называть не стал.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил распространить на все регионы меры, предпринятые в Москве и Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов - за исключением случаев, когда люди нуждаются в медицинской помощи или покупке продуктов.

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