Заразившийся коронавирусом Лещенко пошел на поправку

О состоянии артиста рассказал его друг Владимир Винокур

Инфицированному коронавирусом певцу Льву Лещенко стало лучше. Об этом рассказал его друг, юморист Владимир Винокур.

Несмотря на улучшение состояния, речи о выписке из больницы в Коммунарке пока не идет. Как сообщил Винокур, недавно он разговаривал с Лещенко.

"Все хорошо, но еще неизвестно, когда выпишут, сам жду", - заявил РИА Новости друг госпитализированного артиста.

Ранее врачи подтвердили, что Лещенко находится в больнице с пневмонией после того, как он подхватил COVID-19. Сначала его содержали в реанимации, но спустя несколько дней перевели в обычную палату.

История с Лещенко вызвала настоящий переполох в российском шоу-бизнесе. Дело в том, что незадолго до госпитализации он посетил юбилей Аллы Крутой, сестры продюсера Игоря Крутого. На этот праздник собралось множество гостей, в том числе звезд, пишет "Газета.Ru".

Так, на дне рождения были Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Владимир Винокур, Александр Серов, Лера Кудрявцева и даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Известно, что представитель главы государства приехал на праздник поздно и с Лещенко не виделся.

На мероприятие Лещенко пришел после возвращения из США. Тогда он не стал отбывать двухнедельный карантин.

Видео вечеринки, которую посетил заболевший Лев Лещенко

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