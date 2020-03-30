ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Досрочный этап переписи населения отложили из-за коронавируса

15:25
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Сроки проведения основного этапа - под вопросом

Старт досрочного этапа всероссийской переписи населения откладывается из-за коронавируса.
За сутки в России подтверждено еще 302 случая заражения коронавирусом

Он должен был начаться 1 апреля на отдаленных и труднодоступных территориях Чукотки. Однако оперштаб принял решение перенести перепись до улучшения эпидемиологической ситуации в стране, пишет "Интерфакс".

Перенос переписи в труднодоступных регионах ставит вопрос и сроки проведения основной переписи, которая по плану должна пройти с 1 по 31 октября. О ее возможном переносе пока информации нет.

По состоянию на 30 марта, в России 1 837 зараженных коронавирусом. Умерли 12 человек, вылечились 66. С 30 марта для всех жителей Москвы и Подмосковья ввели режим обязательной самоизоляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.