Досрочный этап переписи населения отложили из-за коронавируса

Сроки проведения основного этапа - под вопросом

Старт досрочного этапа всероссийской переписи населения откладывается из-за коронавируса.

Он должен был начаться 1 апреля на отдаленных и труднодоступных территориях Чукотки. Однако оперштаб принял решение перенести перепись до улучшения эпидемиологической ситуации в стране, пишет "Интерфакс".

Перенос переписи в труднодоступных регионах ставит вопрос и сроки проведения основной переписи, которая по плану должна пройти с 1 по 31 октября. О ее возможном переносе пока информации нет.

По состоянию на 30 марта, в России 1 837 зараженных коронавирусом. Умерли 12 человек, вылечились 66. С 30 марта для всех жителей Москвы и Подмосковья ввели режим обязательной самоизоляции.

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