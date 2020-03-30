Досрочный этап переписи населения отложили из-за коронавируса

Сроки проведения основного этапа - под вопросом
Старт досрочного этапа всероссийской переписи населения откладывается из-за коронавируса.
Он должен был начаться 1 апреля на отдаленных и труднодоступных территориях Чукотки. Однако оперштаб принял решение перенести перепись до улучшения эпидемиологической ситуации в стране, пишет "Интерфакс".
Перенос переписи в труднодоступных регионах ставит вопрос и сроки проведения основной переписи, которая по плану должна пройти с 1 по 31 октября. О ее возможном переносе пока информации нет.
По состоянию на 30 марта, в России 1 837 зараженных коронавирусом. Умерли 12 человек, вылечились 66. С 30 марта для всех жителей Москвы и Подмосковья ввели режим обязательной самоизоляции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"