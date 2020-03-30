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Подхвативший коронавирус принц Чарльз вышел из самоизоляции

15:17
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Он семь дней не покидал пределов своего дома

71-летний наследник британского престола вылечился от короновирусной инфекции и вышел из режима самоизоляции. 
Принц Гарри тяжело воспринял болезнь отца

Принц Чарльз провел семь дней в самоизоляции в своем доме в Шотландии. Как передает bbc.com, он избавился от всех симптомов заболевания, поэтому врачи разрешили ему выйти из карантина. 

Принц Чарльз и его супруга Камилла сдали тест на коронавирус 23 марта. Как оказалось, сын королевы подхватил COVID-19, а его жена осталась здорова. Сразу после получения диагноза принц Уэльский позвонил своим сыновьям - принцам Уильяму и Гарри. По слухам, младший сын почувствовал свою вину, ведь из-за его отъезда отцу пришлось чаще бывать на разного рода мероприятиях, где он, видимо, и заразился. 

Также сообщалось, что принц Чарльз виделся с королевой 12 марта. Возникли опасения, что он мог заразить мать COVID-19. Однако симптомов заболевания у Елизаветы II не обнаружили. 

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