Подхвативший коронавирус принц Чарльз вышел из самоизоляции

Он семь дней не покидал пределов своего дома

71-летний наследник британского престола вылечился от короновирусной инфекции и вышел из режима самоизоляции.

Принц Чарльз провел семь дней в самоизоляции в своем доме в Шотландии. Как передает bbc.com, он избавился от всех симптомов заболевания, поэтому врачи разрешили ему выйти из карантина.

Принц Чарльз и его супруга Камилла сдали тест на коронавирус 23 марта. Как оказалось, сын королевы подхватил COVID-19, а его жена осталась здорова. Сразу после получения диагноза принц Уэльский позвонил своим сыновьям - принцам Уильяму и Гарри. По слухам, младший сын почувствовал свою вину, ведь из-за его отъезда отцу пришлось чаще бывать на разного рода мероприятиях, где он, видимо, и заразился.

Также сообщалось, что принц Чарльз виделся с королевой 12 марта. Возникли опасения, что он мог заразить мать COVID-19. Однако симптомов заболевания у Елизаветы II не обнаружили.

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