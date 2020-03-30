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Кличко предупредил украинцев о близкой катастрофе

15:42
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Неразумные граждане не соблюдают карантин

Пикники и аншлаги на детских площадках в украинской столице – это вопиющее нарушение режима обсервации. Подобное поведение жителей города мэр Киева Виталий Кличко назвал неразумным и легкомысленным.
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"Слушайте, кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого еще не дошло", — заявил Кличко. Мэр Киева предупредил: если эти "шатания" и тусовки, поездки толпами на природу не прекратятся, украинцев ждет большая катастрофа.

По словам киевского градоначальника, если число заболевших коронавирусом в Незалежной увеличится, система здравоохранения просто не справится с объемом работы.

Чтобы осознать всю серьезность ситуации, Кличко предлагает "неразумным" украинцам посмотреть на Италию. Там "врачи решают, кого лечить, а кого нет", а гробы, по словам киевского мэра, "вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний", приводит слова Кличко "Украинская правда".

На территории Украины из-за распространения коронавируса введен режим ЧС. Общее число зараженных в стране достигло 480 человек, 11 из них скончались.

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