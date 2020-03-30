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Назван мотив авторов фейкового видео о "введенных в столицу войсках"

15:58
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Начата проверка

Следственный комитет начал проверку после появления в интернете видео с ложной информацией об ограничительных мерах в Московском регионе в связи с распространением коронавируса.

26 марта в социальных сетях появился видеоролик, где автор сообщил о 10 тысячах военных, которых стягивают к Москве для обеспечения комендантского часа и ограничения въезда в столицу.

В СКР пришли к выводу, что видео опубликовали с целью посеять панику. Личность записавшего ролик выясняется, пишет "Газета.Ru". 

Накануне появилось еще одно фейковое видео о "введенном комендантском часе" в Подмосковье. Полицейские, разъезжая на служебной машине, объявляли по громкоговорителю, что на улице якобы запрещено появляться с 20:00 до 8:00.

Позднее власти опровергли эту информацию и заявили, что ни в Подмосковье, ни в Москве комендантского часа не вводили. Подмосковный главк МВД начал проверку в отношении полицейских, запустивших фейк.

Следователи просят россиян доверять только официальной информации, в том числе публикуемой на сайте стопкоронавирус.рф.

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