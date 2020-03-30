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Дочь Муцениеце и Прилучного сломала ногу

15:57
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Звезда показала трогательное фото у камина

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце опубликовала в Instagram фотографию, на которой ее дети - семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия - лежат вместе с собакой у камина.
Как живет Муцениеце после разрыва с Прилучным

"Оставайтесь дома", - подписала снимок Муцениеце. При этом она ни словом не обмолвилась о травме, которую получила Мия. На левой ноге девочки можно заметить гипс. И это при том, что еще несколько дней назад она бегала на улице и вместе с мамой очищала от мусора территорию возле их дома в Подмосковье. 

Поклонников умилил снимок у камина. Но многие фанаты обеспокоились состоянием Мии. Всем интересно узнать, как она умудрилась получить травму. Интернет-пользователи уверены, что Муцениеце скоро расскажет о случившемся в своем влоге на YouTube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Agata M (@agataagata)

- А что у Мии с ногой? Выздоравливайте! - пишут Агате Муцениеце в соцсети. 

- Кто еще не спросил про ногу?

- Мия ножку сломала?

- Камин. Трио. Идиллия. 

- Милашки!

- Агата, если не секрет, как Мия ногу сломала?

Напомним, в феврале Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после восьми лет брака. Они познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". По словам артистки, ее супруг "накотовасил". Причину развода она не называет, чтобы не портить репутацию актера.

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