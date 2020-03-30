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В Сети удалили фейки о стягивании бойцов Росгвардии к Москве из-за коронавируса

15:54
  • понедельник
  • 30 марта 2020

В интернете ежедневно появляется недостоверная информация о COVID-19

Недостоверная информация о стягивании к Москве бойцов Росгвардии на фоне коронавируса и закрытием столицы была удалена с сайтов. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

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О том, что такие сведения начали распространяться в интернете, стало известно 27 марта после того, как удалить информацию потребовали в Генпрокуратуре.

В Роскомнадзоре тогда поясняли, что, по информации правительства Москвы, упоминаемая в фейках автотехника используется для перевозки сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки Парада Победы.

"Все удалили, YouTube – в процессе удаления", - отчитались о проделанной работе в пресс-службе ведомства агентству РИА Новости.

Ранее Следственный комитет начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве. 26 марта неизвестный распространил в Сети видеоролик об ограничительных мерах в Московском регионе. В СК считают, что автор намеревался вызвать у людей панику.

В Сети ежедневно появляется недостоверная информация о коронавирусе. Власти призывают граждан быть внимательнее и доверять только официальным ресурсам. Например, сайту Роспотребнадзора.

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