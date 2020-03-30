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Как безопасно ездить на такси во время пандемии коронавируса

15:57
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Главное: маски, перчатки и безналичная оплата

В Москве с 30 марта начал действовать всеобщий режим самоизоляции. Жители города должны оставаться в своих домах, покидать квартиру следует только в случае крайней необходимости. Например, чтобы обратиться за неотложной медицинской помощью, сходить в магазин или аптеку, вынести мусор или погулять с собакой.

Москва в самоизоляции. Фоторепортаж
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

Кроме того, жители столицы вне дома должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Магазины и другие организации обязаны нанести соответствующую маркировку. Исключение сделано только для поездок на такси.

Но и в этом случае не стоит забывать об элементарных мерах предосторожности. Советы о том, как правильно пользоваться такси во время пандемии коронавируса, дали в Общественном Совете по развитию такси. При поездках следует использовать медицинскую маску, не забывая, что менять ее нужно каждые 2-3 часа. Кроме того, рекомендуется надеть одноразовые перчатки, но не трогать руками лицо во избежание возможного заражения.

Обязательно нужно отказаться от оплаты наличными, чтобы избежать ненужных контактов с водителем и купюрами. Сервисы для заказа такси позволяют клиентам оплачивать поездки банковскими картами.

И последний совет — при использовании такси следует садиться на заднее сидение. Это позволит увеличить дистанцию между пассажиром и водителем.

По данным на 30 марта, по всей стране подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве — 1226, девять зараженных скончались. Режим самоизоляции и сохранение социальной дистанции позволят остановить распространение коронавируса. Оставайтесь дома!

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