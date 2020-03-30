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"Береженого бог бережет": Путин призвал не бояться мер против коронавируса

16:24
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Президент заверил, что в России принимаются все меры по борьбе с COVID-19

Президент Владимир Путин заявил, что в России принимаются все меры по борьбе с коронавирусом. Он уверен, что их нужно принимать, даже если некоторым людям они кажутся избыточными. Глава государства уверен, что принимаемых мер не нужно бояться, так как "береженого бог бережет".

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Говоря о новых мерах по борьбе с распространением COVID-19, президент предложил привлечь практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с инфекцией, передает ТАСС. Также Путин поручил создать дополнительный резерв лекарств, которые используются с коронавирусом.

"Важнейший вопрос - это лекарственное обеспечение. По всем препаратам, которые используются сейчас для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв", - сказал он в ходе совещания с полпредами в федеральных округах.

Путин также поручил полпредам в федеральных округах наладить работу по выявлению граждан, вернувшихся в последние две недели из неблагополучных в плане коронавируса стран, чтобы установить их контакты и родных. По словам президента, важнейшая задача - максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни.

Глава государства призвал обеспечить оперативную регистрацию тест-систем на COVID-19 и в ближайшее время нарастить объем тестирования.

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