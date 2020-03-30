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"Шерстка на нем тлела": белгородский зайчонок едва не погиб в горящей траве

16:33
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Нельзя сжигать сухую прошлогоднюю растительность

Белгородский пожарный спас крошечного зайчонка, который едва не погиб в горящей траве.

Как рассказали в МЧС, в селе Староселье Краснояружского района загорелась сухая трава. К приезду пожарных огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Во время тушения к ногам одного из пожарных из травы выпрыгнул маленький зайчонок.

"Шерстка на нем тлела, животное было очень напугано и, увидев человека, снова прыгнуло в горящую траву. Начальник караула успел поймать зайчика, не дав ему погибнуть в огне. Спасенный оказался совсем крохотным, и, защищая его от дыма, пожарный положил зайчика в карман своей боевой одежды", - рассказали в ведомстве.

Затем сотрудник МЧС укутал зверька в свою куртку и отнес в машину. После того, как огонь был потушен, зайчонок отправился в дом начальника караула на реабилитацию – он получил сильный ожог и не смог бы выжить один. После того, как зайчонок поправится, его вернут в родную среду обитания.

 

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой прошлогодней травы полезно для земли, удобряет ее золой. Но на самом деле, пользы от этого никакой нет. Наоборот, огонь уничтожают растения, животных и птиц, разрушает почву.  

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