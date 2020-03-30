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Отнеситесь к этому серьезно: Путин обратился к москвичам

16:47
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Президент призвал их ответственно подойти к самоизоляции

Президент России Владимир Путин обратился к москвичам и жителям Подмосковья с просьбой ответственно отнестись к введению ограничительных мер, в том числе по самоизоляции граждан.
"Береженого бог бережет": Путин призвал не бояться мер против коронавируса

"Я прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью. Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами", - сказал Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах (цитата по "Интерфаксу").

Глава государства уверен, что относиться к нарушению новых правил и ограничений нужно как к проявлениям преступной халатности.

"Местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла, это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться", - обратился российский лидер к полпредам.

Кроме того, для противодействия распространению коронавируса принципиальное значение имеет слаженная работа федеральных и региональных властей – "в одной логике и на опережение".

Путин поручил полпредам реализацию на местах тех инициатив, которые были озвучены в его обращении к россиянам 25 марта, и которые находятся в компетенции региональных властей.

Ранее Путин призвал россиян не бояться введенных мер против распространения COVID-19. "Береженого бог бережет", - заявил президент.

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