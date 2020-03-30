В России начали продавать имбирь за 7 тысяч рублей

Он якобы защищает от коронавируса

В одном из магазинов Краснодара начали продавать корень имбиря за семь тысяч рублей за килограмм на фоне пандемии коронавируса.

Сотрудники магазина объяснили это повышением закупочных цен на растение до пяти тысяч рублей.

"Сказали, что он помогает от коронавируса, на этом решили поднять цену", - объяснил собеседник телеканалу "360".

В свою очередь врачи просят россиян не скупать имбирь, так как он не обладает никакой противовирусной активностью и не поможет против COVID-19.

По данным ВОЗ, коронавирусной инфекцией заразились как минимум 739 967 тысяч человек, умерли 35 016, вылечились 156 402.

В России 1 837 зараженных коронавирусом. Умерли 12 человек, вылечились 66. С 30 марта для всех жителей Москвы и Подмосковья ввели режим обязательной самоизоляции.

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