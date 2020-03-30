Госдума примет законопроекты для борьбы с коронавирусом

Приоритетные документы депутаты обсудят во вторник сразу в трех чтениях

Госдума рассмотрит законопроекты, направленные на борьбу с распространением коронавируса, на заседании во вторник. Об этом сообщил Вячеслав Володин по итогам совета нижней палаты парламента.

По его словам, приоритетные документы депутаты обсудят сразу в трех чтениях. Речь идет о законах, направленных на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии, а также о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, они предусматривают введение штрафов за нарушение карантина - до 40 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических. А в случае, если нарушение правил повлечет массовое заражение или смерть людей, предполагается лишение свободы до семи лет или штраф до двух миллионов рублей.

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