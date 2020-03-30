Путин потребовал заняться "реальной работой" по борьбе с коронавирусом

Бороться с распространением инфекции необходимо "без всяких исключений", заявил президент
Президент России Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями президента в федеральных округах.
Участники обсудили меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и задачи по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах, отмечает пресс-служба Кремля.
Обращаясь к полпредам Путин подчеркнул, что важнейшая задача властей - максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни.
"В этой связи прошу вместе с федеральными и региональными органами власти наладить работу по выявлению тех граждан, которые в последние две недели вернулись или будут еще возвращаться в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу", - заявил президент.
Он потребовал провести "реальную работу" в данном направлении, а не по бумажкам и отчетам. Глава государства призвал работать "без всяких исключений".
"Такая работа должна быть проведена реально, хочу это подчеркнуть, реально, на деле, а не по бумажкам и не по отчётам. Без всяких исключений", - сказал Путин.
Президент поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с вирусом, которые были озвучены им 25 марта в ходе видеообращения к россиянам.
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