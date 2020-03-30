Опубликовано видео строящейся инфекционной больницы в Москве

Ее планируют возвести за месяц

Строительство новой инфекционной больницы в ТиНАО идет полным ходом.

Агентство "Москва" показало видео с коптера, с помощью которого можно проследить за процессом возведения центра. На объекте задействованы более пяти тысяч рабочих и 1,2 тысячи строительных машин.

Строительство больницы в ТиНАО началось 12 марта, ее планируют возвести за месяц - в работе используются быстровозводимые материалы.

Медицинский центр рассчитан на более чем 500 коек. Когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, больница сможет еще 20 лет принимать пациентов с инфекционным заболеваниями.

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